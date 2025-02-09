Erdoğan: İsrail'in Sinsi Planları Ateşkesi Tehdit Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılma yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki gördüklerini ifade etti. Erdoğan, bu durumun uluslararası toplumun dikkat etmesi gereken tehlikeli bir durum olduğunu belirtti.

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Erdoğan, İsrail'in uyguladığı politikaların yalnızca bölgeye değil, dünya barışına da zarar verdiğini söyleyerek, bu sinsi planların bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.