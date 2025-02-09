Erdoğan: İsrail'in Sinsi Planları Ateşkesi Tehdit Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin kalıcı ateşkese karşı insanlık dışı planlar yaptığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:35
Erdoğan: İsrail'in Sinsi Planları Ateşkesi Tehdit Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılma yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki gördüklerini ifade etti. Erdoğan, bu durumun uluslararası toplumun dikkat etmesi gereken tehlikeli bir durum olduğunu belirtti.

İsrail'in Eylemleri ve Sonuçları

Erdoğan, İsrail'in uyguladığı politikaların yalnızca bölgeye değil, dünya barışına da zarar verdiğini söyleyerek, bu sinsi planların bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.

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