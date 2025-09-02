Erdoğan: "İsrail'in Soykırımı Hiçbir Zaman Unutulmayacak"

Filistin'de yaşanan insanlık dramına vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in soykırımı hiçbir zaman unutulmayacak. Filistin'de bebeklerin, annelerin, babaların nasıl katledildiğini insaf sahibi anneler, babalar unutmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada İsrail'in soykırımı ifadesiyle Filistin'de yaşananlara dikkat çekti. Erdoğan, sözlerinde özellikle bebekler, anneler ve babalar üzerinden insanlık dramını vurgulayarak bu olayların unutulmayacağını belirtti.

Söyledikleri, kamuoyunda geniş yankı uyandıran mesajlar arasında yer aldı ve vicdan sahibi kişilerin unutmayacağı vurgusu ön plana çıktı.