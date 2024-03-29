Erdoğan İstanbul Sancaktepe’de konuştu: “5 yıl daha kaybedemez”

31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalara devam eden AKP, İstanbul Sancaktepe’de miting düzenledi. Bu mitinge, İBB adayı Murat Kurum ile birlikte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Mitingde yine muhalefete yüklenen Erdoğan, “bir yanda temiz siyaset temsilcileri, diğer yanda ise kaynağı belli olmayan paralarla kule yapan karanlık temsilciler var” ifadelerine yer verdi.

“Kritik bir seçim olacak”

Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimlerini işaret ederek, “Önümüzdeki seçim kritik. Vaatlerini unutacaklara değil, sözünü tutacak olan başkanlar seçeceğiz” dedi. Erdoğan, İmamoğlu’nu hedef alarak “5 yıl boyunca taş üstüne taş koymamış. Reklama verdiği önemin 10’da birini bile depreme vermemiş. Tablo bu kadar net” şeklinde konuştu.

İstanbul için “bir 5 sene daha kaybedemez” sözlerini sarf eden Cumhurbaşkanı, “kullanılacak oy 5 sene demek. Bunu unutmayın. Sancaktepeliler tercihini ‘gerçek belediyecilik’ten yana kullanacaktır” dedi.

“İstanbul’da başka bir seviyedeyiz”

Erdoğan, bu zamana kadar İstanbul’da yapılan projelere dikkat çekerek kalabalığa “Marmaray’ı, Avrasya’yı kim yaptı? Kuzey Marmara Otoyolunu kim yaptı?” sorularını yöneltti. Ardından Cumhurbaşkanı, şehrin en büyük hastanelerinden birini Sancaktepe’ye inşa etmiş olduklarını vurguladı.