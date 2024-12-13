Erdoğan, Kocaeli İl Kongresi'nde Türkiye’nin Güçlü Konumunu Vurguladı

Erdoğan, 22 Yıllık İktidarını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "22 yıllık iktidarımızda sağladığımız siyasi, ekonomik, diplomatik kazanımlar sayesinde artık Türkiye de bu küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Şansı: AK Parti

Erdoğan, Türkiye'nin tüm krizlerde AK Parti yönetiminde kalmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü zamanla daha iyi anlayacaklarını belirtti.

Değişen Dengeler ve Türkiye

Konuşmasında, CHP'nin yöneticilik kapasitesini sorgulayan Erdoğan, dünyanın farklı aktörlerinin oyun sahasında etkin rol peşinde koştuğunu ifade etti. Türkiye'yi, bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke haline getirdiklerini belirten Erdoğan, CHP yönetiminde Türkiye'nin nasıl zor duruma düşeceğini düşündüğünü kaydetti.

Açıklamalar ve Eleştiriler

Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlenerek devam etmesi gerektiğine inandığını dile getirerek, sırt sırta vererek daha nice başarılar elde edeceklerine güvendiğini ifade etti.

Kocaeli'nde yürütülen projelerin yakından takip edildiğini ve yerel yönetimlerin başarılı çalışmalarının altını çizen Erdoğan, CHP'li belediyeleri eleştirerek, mali yapılarının zayıf olduğunu belirtti.

Yerel Yönetimlerin Durumu

Türkiye'nin en güçlü mali yapısına sahip yerel yönetimin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, CHP'li belediyelerin icraatlarını eleştirerek, "SGK'ya borcu olmayan bir belediyeden bahsediyorum" dedi. Erdoğan, belediyecilik hizmetlerini sunmakta aciz olan partinin propaganda faaliyetlerine değinerek, aradaki farkları anlattı.

Kongre Gündemi ve Katılımcılar

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Saadettin Hülagü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konuşma yaptı. Kongreye katılan partililer, sık sık Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu. Program sonunda, Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Erdoğan'a hediye takdim etti.

Erdoğan, toplu fotoğraf çekiminin ardından salondan ayrıldı.