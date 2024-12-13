DOLAR
34,92 -0,19%
EURO
36,69 -0,21%
ALTIN
2.989,19 0,68%
BITCOIN
3.537.176,41 -1,49%

Erdoğan, Kocaeli İl Kongresi'nde Türkiye’nin Güçlü Konumunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde Türkiye'nin küresel rolünü ve AK Parti'nin önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:39
Erdoğan, Kocaeli İl Kongresi'nde Türkiye’nin Güçlü Konumunu Vurguladı

Erdoğan, 22 Yıllık İktidarını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "22 yıllık iktidarımızda sağladığımız siyasi, ekonomik, diplomatik kazanımlar sayesinde artık Türkiye de bu küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Şansı: AK Parti

Erdoğan, Türkiye'nin tüm krizlerde AK Parti yönetiminde kalmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü zamanla daha iyi anlayacaklarını belirtti.

Değişen Dengeler ve Türkiye

Konuşmasında, CHP'nin yöneticilik kapasitesini sorgulayan Erdoğan, dünyanın farklı aktörlerinin oyun sahasında etkin rol peşinde koştuğunu ifade etti. Türkiye'yi, bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke haline getirdiklerini belirten Erdoğan, CHP yönetiminde Türkiye'nin nasıl zor duruma düşeceğini düşündüğünü kaydetti.

Açıklamalar ve Eleştiriler

Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlenerek devam etmesi gerektiğine inandığını dile getirerek, sırt sırta vererek daha nice başarılar elde edeceklerine güvendiğini ifade etti.

Kocaeli'nde yürütülen projelerin yakından takip edildiğini ve yerel yönetimlerin başarılı çalışmalarının altını çizen Erdoğan, CHP'li belediyeleri eleştirerek, mali yapılarının zayıf olduğunu belirtti.

Yerel Yönetimlerin Durumu

Türkiye'nin en güçlü mali yapısına sahip yerel yönetimin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, CHP'li belediyelerin icraatlarını eleştirerek, "SGK'ya borcu olmayan bir belediyeden bahsediyorum" dedi. Erdoğan, belediyecilik hizmetlerini sunmakta aciz olan partinin propaganda faaliyetlerine değinerek, aradaki farkları anlattı.

Kongre Gündemi ve Katılımcılar

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Saadettin Hülagü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konuşma yaptı. Kongreye katılan partililer, sık sık Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu. Program sonunda, Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Erdoğan'a hediye takdim etti.

Erdoğan, toplu fotoğraf çekiminin ardından salondan ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin
2
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Kazanımlarımız Mahkeme Süreci ile Tehdit Altında"
3
Broadcom'un Piyasa Değeri İlk Kez 1 Trilyon Doları Aştı
4
Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Fatih Meclis Simülasyonu' Etkinliği Gerçekleştirildi
5
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Yaya Çarptı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı
6
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor
7
Bakan Tekin'den Şehit Taha Nergiz'in Ailesine Taziye Ziyareti

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç