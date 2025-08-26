Erdoğan: 'Kürtlerin Güvenliği Türkiye'dir' — Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı

Erdoğan: "Kürtlerin Güvenliği Türkiye'dir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgesel güvenlik rolüne dikkat çekti. Konuşma, Okçular Vakfınca Malazgirt Milli Park Alanı'nda gerçekleştirildi.

Konuşmadan öne çıkanlar

Erdoğan, milletin 954 yıl önce Malazgirt Ovası'nda yazılan kahramanlık destanından aldığı cesaretle geleceğe yürüdüğünü belirterek, ecdadın kanlarıyla bize vatan eylediği toprakları ebedi yurt olarak korumak için gayret ettiklerini söyledi. Her türlü engel ve sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çalışıldığını ifade etti.

"Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak."

Erdoğan, Türkiye'nin bugün kendi vatandaşlarıyla birlikte mazlum ve mağdurların da umudu hâline geldiğini; Filistin davasına her platformda sahip çıktıklarını, İsrail'in zulmü karşısında Gazze'yi yalnız bırakmadıklarını ve "102 bin tonu aşan yardımlarımızla" Gazze'nin hakkını savunduklarını vurguladı.

Devletin kurumlarının süreçleri titizlikle yürüttüğünü belirten Erdoğan, başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli mesafe kat edildiğini, bu süreçte karşılaşılan saldırı, sabotaj ve dezenformasyon girişimlerinin milletin dirayetiyle boşa çıkacağını söyledi.

Milletin birliği ve kardeşlik vurgusunu öne çıkaran Cumhurbaşkanı, "Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız" dedi ve barış için diyalog ve diplomasiyi esas aldıklarını yineledi.

Bölgesel barış ve komşuluk mesajı

Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki kardeşlerine her zaman güvenli bir liman olduğunu belirterek bunu Irak ve Suriye örnekleriyle hatırlattı. Bölgedeki kalıcı barıştan yana olduklarını, sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında ayrıca Sultan Alparslan ve Selahattin Eyyubi'nin mirasına atıfta bulunarak, "Türkiye Yüzyılı", "büyük ve güçlü Türkiye" ideallerine ulaşmada terörsüz bir bölge hedefinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Programa dair notlar

Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye günün anısına hediye takdim etti; ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Programa ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bazı milletvekilleri katıldı.

Erdoğan, konuşmasını şehitlere rahmet ve etkinliğe emeği geçenlere teşekkürle tamamladı; Okçular Vakfı'na teşekkürlerini iletti ve Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümünün ülke, millet ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.