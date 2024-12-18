Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Erdoğan: "İsrail'in Ateşkese Uyması İçin Baskı Sürmelidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararın tazmin edilmesi için uluslararası toplum tarafından baskının devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Erdoğan, Lübnan heyetini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Lübnan'ın yaşadığı zorlukların altını çizdi. Lübnan, bu yılını İsrail tehdidi ve saldırılarıyla tamamladı; bu süreçte 1 milyondan fazla insan yerinden edilmiş, 4 binden fazla Lübnanlı ise hayatını kaybetmiştir.

Geçmiş Saldırılar ve Güncel Durum

“Bu, İsrail'in Lübnan'a karşı gerçekleştirdiği ilk saldırı değil.” diyen Erdoğan, Lübnan’ı geçmişte de benzeri tacizlerin muhatabı olduğunu hatırlattı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Lübnan'ın güvenliği, bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez.”

Erdoğan, Gazze’de kalıcı barış sağlanmadan, bölgenin huzura kavuşamayacağına dikkat çekerek, İsrail'in yanlış politikalarının devam ettiğini söyledi. “Türkiye, İsrail saldırganlığına karşı tüm imkanlarıyla Lübnan’ın yanındadır.” ifadesini kullandı.

Suriye’de Yeni Bir Dönem

Basın toplantısında Erdoğan, Türkiye ile Lübnan arasındaki geniş işbirliğini de vurguladı. Suriye konusuna da değinen Erdoğan, “Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır” dedi. Türkiye ve Lübnan olarak, Suriye'nin istikrarının bölgenin istikrarı anlamına geldiği hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Erdoğan, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Lübnan halkına destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerken, uluslararası toplumdan da katkı beklediklerini ifade etti. “Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, ülkemiz için asla taviz verilmeyecek bir konudur.”

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mikati'ye ziyaretleri için teşekkür ederek, yapılan istişarelerin olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.