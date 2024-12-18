DOLAR
35 -0,08%
EURO
36,73 -0,1%
ALTIN
2.968,13 0,27%
BITCOIN
3.660.965,02 2,11%

Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile yaptığı basın toplantısında, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:57
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Erdoğan: "İsrail'in Ateşkese Uyması İçin Baskı Sürmelidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararın tazmin edilmesi için uluslararası toplum tarafından baskının devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Erdoğan, Lübnan heyetini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Lübnan'ın yaşadığı zorlukların altını çizdi. Lübnan, bu yılını İsrail tehdidi ve saldırılarıyla tamamladı; bu süreçte 1 milyondan fazla insan yerinden edilmiş, 4 binden fazla Lübnanlı ise hayatını kaybetmiştir.

Geçmiş Saldırılar ve Güncel Durum

“Bu, İsrail'in Lübnan'a karşı gerçekleştirdiği ilk saldırı değil.” diyen Erdoğan, Lübnan’ı geçmişte de benzeri tacizlerin muhatabı olduğunu hatırlattı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Lübnan'ın güvenliği, bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez.”

Erdoğan, Gazze’de kalıcı barış sağlanmadan, bölgenin huzura kavuşamayacağına dikkat çekerek, İsrail'in yanlış politikalarının devam ettiğini söyledi. “Türkiye, İsrail saldırganlığına karşı tüm imkanlarıyla Lübnan’ın yanındadır.” ifadesini kullandı.

Suriye’de Yeni Bir Dönem

Basın toplantısında Erdoğan, Türkiye ile Lübnan arasındaki geniş işbirliğini de vurguladı. Suriye konusuna da değinen Erdoğan, “Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır” dedi. Türkiye ve Lübnan olarak, Suriye'nin istikrarının bölgenin istikrarı anlamına geldiği hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Erdoğan, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Lübnan halkına destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerken, uluslararası toplumdan da katkı beklediklerini ifade etti. “Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, ülkemiz için asla taviz verilmeyecek bir konudur.”

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mikati'ye ziyaretleri için teşekkür ederek, yapılan istişarelerin olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Kağıt Havlu Yüklü Dorsede Yangın Çıktı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Ağırladı
3
İsrail'in Nablus'ta Yaraladığı Filistinli Subhi Hasan Hayatını Kaybetti
4
TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Devam Ediyor
5
Samsun'dan Amatör Spor Kulüplerine 8 Milyon TL Destek
6
35. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı 7-10 Ocak'ta Antalya'da Başlıyor
7
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de Asayiş Uygulamasını Denetledi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı