Erdoğan: "Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı" — Gençlik Buluşması İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programında 81 ildeki 207 üniversiteden gelen öğrencilerle bir araya geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'ndeki programda gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bölgesel güvenlik ve gençlere yönelik mesajlar verdi.

Gençlik buluşmalarının önemi ve tarihî mekanın hatırlattıkları

Erdoğan, konuşmasına gençleri selamlayarak başladı ve gençlik buluşmalarının siyaset sahnesine kazandırdığı değere vurgu yaptı: "Gençlik buluşmaları, Türk siyasetine bizim kazandırdığımız, bizimle sembolleşen özgün bir programdır."

Konuşmasında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasının kendisi için özel anlamından da söz etti; binanın uzun yıllar hizmet verdiğini ve merhum Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programının çekildiği mekân olduğunu hatırlattı. Erdoğan, 1998'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken aynı salonda öğrencilerin sorularını yanıtladığını, 27 yıl sonra Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla yeniden burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gençlere çağrı: "Hangi alanda eğitim alıyorsanız, en iyisini almaya çalışın"

Gençlere yönelik öğüt ve hedeflerini paylaşan Erdoğan, ülke geleceğinin gençlerin ellerinde olduğunu belirterek, "Hangi alanda eğitim alıyorsanız, en iyisini almaya çalışın" dedi. Gençlerin siyasete, bürokrasiye ve iş dünyasına kazandırılmasının önemine dikkat çekti ve 23 yıllık iktidarlarında gençlerle omuz omuza yürüdüklerini vurguladı: "23 yıllık iktidarımız boyunca da hep gençlerle omuz omuza yürüdük".

Millilik ve bayrak vurgusu

Yabancı liderlerle Türkçe konuştuğu anlardan derlenen bir videoya dair değerlendirmesinde Erdoğan, millî duygulara önem verdiğini anlattı. Uluslararası toplantıda bir bayrağın yerde olduğunu görünce yerden kaldırıp cebine koyduğunu belirterek, "Benim bayrağım yerde duramaz" ifadesini kullandı.

Terörle mücadele: "Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor"

Bir öğrencinin "Terörsüz Türkiye" sorusuna yanıt veren Erdoğan, yıllarca Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da terörün yarattığı tahribata işaret etti. Erdoğan, yürütülen operasyon ve istihbarat çalışmalarına değinerek, bölgedeki temizlik harekâtının sürdüğünü belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor. Şu an itibarıyla da hamdolsun Güneydoğu’ya ve Doğu Anadolu’ya artık bir sulh ve sükun gelmiş vaziyette. Güvenimiz var, eminiz. Artık yaylalara, dağlara herkes rahatlıkla çıkıyor."

Savunma sanayi ve teknoloji hamlesi

Erdoğan, Baykar Grubu ve milli savunma projelerine ilişkin soruya verdiği yanıtta Akıncı ve Kızılelma insansız hava araçlarının ve milli füzelerin elde ettiği başarılara dikkat çekti. Baykar ve savunma sanayi aktörlerine teşekkür ederek, "Bu millet istediği zaman yapar" dedi ve yatırımların süreceğini bildirdi.

Deprem konutları ve bölgesel yeniden inşa

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, Malatya'da yaklaşık 350 bine yakın konut inşa edildiğini, deprem konutlarının yanı sıra köy evleri projelerinin de yürütüldüğünü ifade etti. Erdoğan, Adıyaman için de benzer teslimat süreçlerinin devam edeceğini belirtti ve muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi: "Özellikle CHP’nin 'Bunlar bunu yapamaz, yetiştiremez' dedikleri yerlerde biz hem deprem konutlarını yaptık hem köy evlerini yaptık."

Dış politika: Gazze, BM ve NATO Zirvesi hazırlıkları

Gazze için Türkiye'nin girişimlerinden söz eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmaların bölgenin dayanma gücüne katkı sağladığını belirtti. Ateşkesin kalıcılığına dair, "Biz her türlü adımı atıyoruz... Geri adım atarsak Allah’a da, Gazze’ye de bunun hesabını veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diplomasi ve ev sahipliği rolüne değinen Erdoğan, önümüzdeki NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık yaptıklarını, Ankara'da inşa edilen Ay Yıldız Kompleksi ile misafirleri ağırlayacaklarını açıkladı.

Anılar, şiirler ve spor

Konuşmasında edebiyat ve yetiştiği kültüre dair referanslar yapan Erdoğan, Ziya Gökalp'in dizelerinin neden olduğu dava ve ardından yaşanan siyaset serüvenine değindi. Ayrıca eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dolmabahçe'de paylaştığı mısır anısını salondaki gençlerle paylaştı.

Spor hayatına dair anekdotlar da aktaran Erdoğan, gençlik yıllarında amatör futbola başladığını, 14-15 yıl futbol oynadığını ve günümüzde haftada birkaç gün basketbol oynadığını söyledi. Gençlere sporun faydalarını hatırlattı.

Program ve kapanış

Programda AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlik yıllarında okuduğu ilk kitaba ilişkin nadir bir baskı hediye etti. Etkinlikte sanatçı Ekin Uzunlar konser verdi, Ahmet Kaya'nın eseri sunuldu ve gençlerin yoğun ilgisiyle program sona erdi.

