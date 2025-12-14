Erdoğan: "Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı; Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya sulh geldi"

Erdoğan: "Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programında gençlerle buluştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'ndeki etkinlikte 81 ilden, 207 üniversiteden gelen öğrencilerin sorularını yanıtladı ve sohbet etti.

Gençliğe vurgu: "Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum"

Erdoğan, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek gençlik buluşmalarının siyaset tarihindeki yerini anlattı. "Gençlik buluşmaları, Türk siyasetine bizim kazandırdığımız, bizimle sembolleşen özgün bir programdır" diyen Erdoğan, 23 yıllık iktidarları boyunca gençlerle omuz omuza yürüdüklerini ifade etti. Öğrencilere hitaben; "Hangi alanda eğitim alıyorsanız, en iyisini almaya çalışın" dedi ve hükümetin gençlere destek sağlayacağını yineledi.

Terörle mücadele: "Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı"

Bir öğrenci sözünü anımsatarak "Terörsüz Türkiye, bizim gençlere bırakacağımız en büyük mirastır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna karşılık, "Yıllarca Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu... Bu temizlik harekâtı da devam ediyor. Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor" diyerek bölgede artık "sulh ve sükun" olduğunu ve çobanların yaylalara rahat çıkabildiğini vurguladı.

Savunma sanayi ve teknoloji

Erdoğan, savunma sanayisindeki gelişmelerden memnuniyetini belirterek Akıncı ve Kızılelma projelerini, füzelerle hedef vurma noktasına gelindiğini söyleyerek değerlendirdi. Baykar Grubu'na teşekkür etti ve "Demek ki bu millet istediği zaman yapar" ifadesini kullandı. Ancak halen yapılacak çok iş olduğunu da ekledi.

Dış politika, Gazze ve diplomasi

Gazze'ye ilişkin olarak Erdoğan, Türkiye'nin girişimleriyle sağlanan ateşkes için yapılan diplomatik çabalara işaret ederek, "Bundan geri adım atarsak, Allah’a da Gazze’ye de bunun hesabını veremeyiz" dedi. Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu ve yaklaşan NATO Zirvesi'nde ev sahipliği rolünü anlattı; Ay Yıldız Kompleksi hazırlıklarına değindi.

Millî duruş ve anekdotlar

Cumhurbaşkanı, yabancı liderlerle Türkçe konuştuğu görüntülerle ilgili anısını paylaşırken "Benim bayrağım yerde duramaz" ifadelerini kullandı; bir toplantıda bayrağı yerden alıp cebine koyduğunu ve bu tavrın millî bir duruş olduğunu aktardı. Ayrıca Ziya Gökalp şiiri vesilesiyle 4 ay hapis ve 15 ay sonra siyasete dönüşe dair anekdotlarını paylaştı.

Deprem konutları ve sosyal projeler

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara değinen Erdoğan, Malatya'da "350 bine yakın konut" inşa edildiğini belirtti. Deprem konutları ve köy evleri projelerinin sosyal devlet anlayışı açısından önemine dikkat çekti ve Adıyaman'da da teslimatların başlayacağını söyledi.

Kültür, spor ve kişisel anılar

Erdoğan, futbol ve basketbol geçmişine, gençlik yıllarındaki amatör futbolculuğuna değindi; halen haftada basketbol oynadığını ve Milli Takım hedeflerinden söz etti. Jens Stoltenberg ile Dolmabahçe'de mısır-kestane anısını paylaştı. Programda sanatçı Ekin Uzunlar şarkılarını seslendirirken, Ahmet Kaya'nın 'Şiire Gazele' eserinden bir dinleti sunuldu.

Programın sonunda

Etkinlik sonunda AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlik yıllarında çalışarak aldığı ilk kitap olan ve 1951'de altı cilt halinde basılan "Hukuk-ı İslamiye ve Kamusü’l-Ahkâm"'ın ilk baskısını takdim etti. Sıcak ve samimi atmosferde geçen program, gençlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Not: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından aktarılan özel ifadeler, orijinal söylevlerde geçtiği şekliyle korunmuştur.

