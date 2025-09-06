Erdoğan Malatya'da: 300 Bininci Afet Konutu Kura ve Anahtar Teslimi

Tören ve kutlamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında düzenlenen 'Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam' 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına Malatyalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımını tebrik etti. Yarın 2026 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na da başarı diledi.

Alandakilerin 'Malatya seninle gurur duyuyor' sloganına Erdoğan, 'Ben de sizlerle gurur duyuyorum.' karşılığını verdi.

Yeni yatırımlar ve konutlar

Erdoğan, aynı zamanda açılışları yapılan yeni yatırımların heyecanını yaşadıklarını belirterek, 'Modern, güvenli ve estetik bir anlayışla inşa edilen yeni yuvalarımızın Malatya ve diğer illerimizdeki kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla, ağız tadıyla, sıhhat ve afiyet içinde oturmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı ve konutların inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya'ya vefa ve tarihsel vurgu

Bugün insanı, doğası, tarihi ve kültürüyle ışıl ışıl parlayan Malatya'da olduklarını söyleyen Erdoğan, şehrin tarihî şahsiyetlerine atıflarda bulundu: 'İmanıyla ve cengaverliğiyle maruf Battal Gazi'nin diyarında, gönüllere taht kuran Niyazi Mısri'nin memleketindeyiz. Sadreddin Konevi'nin doğduğu, Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin yaşadığı topraklardayız.' Erdoğan, Malatya'ya olan hizmet vurgusunu sürdürerek kente yönelik desteklerinin devam edeceğini söyledi.

6 Şubat depremlerine ilişkin değerlendirme

Malatya'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, 'O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı, içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik.' dedi ve deprem şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, deprem sonrası sürece ilişkin olarak şunları kaydetti: 'Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.'

Konuşmasında merhum Niyazi Mısri'nin şu dizelerine de yer verdi: 'Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş.' Erdoğan, depremden geriye kalanlara sabır dileyerek 'Mevla böylesine büyük bir acıyı bizlere bir daha yaşatmasın.' temennisinde bulundu.

Tören alanındaki vatandaş sayısının 52 bin olduğunu belirtti.

