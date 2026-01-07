Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i törenle karşıladı

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı’nda törenle karşıladı

Törene resmi karşılama ve protokol uygulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Konuk başbakanı taşıyan makam aracını Külliye önündeki caddede karşılayan süvariler, Enver İbrahim’e protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Enver İbrahim’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı "Merhaba Asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Enver İbrahim, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Görüşme gündemi ve heyetler

Erdoğan ve İbrahim, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısına katılacak; ikili daha sonra ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Törende ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

