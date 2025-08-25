Erdoğan, 'Maziden Atiye' Kampına Katılan Öğrencileri Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında kampa katılan öğrencileri kabul etti. Kabul, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

Kabulde hangi isimler yer aldı?

Programa Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler katıldı. Kabulde ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu. Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti ve beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın kapsamı ve katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maziden Atiye" programının ilk grubu 2023-2024 öğretim yılı yarıyıl tatilinde kabul edilmişti. Bugüne kadar Ahlat başta olmak üzere Diyarbakır, Amasya ve Edirnede yürütülen kamplara toplam 2 bin 320 öğrenci katıldı.

Kamplarda neler yapılıyor?

Bir haftalık kamplarda öğrenciler; tarihi ve kültürel geziler, seminerler, konferanslar, kültür sanat etkinlikleri, şiir dinletileri, kitap tahlilleri, akıl oyunları, sportif faaliyetler ve çeşitli atölyeler ile çok yönlü kazanımlar elde ediyor.

Kimler katılıyor ve güncel tema

Programa, liseler ile BİLSEM'lerden seçilen 10. ve 11. sınıf öğrencileri katılıyor. Haziran 2025 itibarıyla 20'ncisi düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" kampı, "Türkistan'dan Anadolu'ya Fetih Ruhu" temasıyla öğrencilere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.