Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis'u ağırladı.

Kabulde söz konusu büyükelçiler, resmî prosedür kapsamında güven mektuplarını sundu. Tören sonrası büyükelçiler, büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Bu resmi anlarda, konuk büyükelçiler ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından her bir büyükelçiyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.