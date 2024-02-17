Erdoğan memleketinde konuştu! Yapay zekaya danışan muhalefeti yerden yere vurdu

ERDOĞAN: VİZYONSUZ MUHALEFET ÜLKEYE TALİHSİZLİK GETİRİYOR

Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginde Türkiye'nin en büyük talihsizliğinin vizyonsuz ve beceriksiz bir muhalefete sahip olması olduğunu belirtti. Erdoğan, "Altılı masadan parlamentoda kimse kalmadı mı? Her birinin Ankara'da bir ofisi var, güle güle kullanın" dedi.

ERDOĞAN'IN RİZE MİTİNGİNDE ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ

Rize mitinginde konuşan Erdoğan, "Gönlümün bahçesinde daima birinci gelen Rize'yi, yoldaşlığını, kardeşliğini daima yanımızda hissettiğim Rize'yi bir kez daha selamlıyorum" dedi ve Rizelilere teşekkür etti.

Türkiye'nin son 22 yılında Rizeli kardeşleriyle birlikte yol yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Şer odaklarına karşı birlikte mücadele ettik. Teröristlerle mücadele ettik, ülkemizi içine girdiği cendereden kurtardık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz ve beceriksiz bir muhalefete sahip olmasıdır. Hepsi dağıldı nerede bu altılı masa. Altılı masadan parlamentoda kimse kaldı mı? Her birinin Ankara'da bir ofisi var, güle güle kullanın" şeklinde konuştu.

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Türkiye'nin şampiyonlar liginde oynaması gereken bir ülke olduğunu ancak yıllarca ikinci lige mahkum edildiğini belirten Erdoğan, "Teröristlerle mücadele ettik, onları Gabar'a gömdük, Cudi'ye gömdük. Sınır ötesinde de mücadelemiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına da vurgu yaparak, "Yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu uzaya göndereceğiz. Azmettik, gayret ettik, çalıştık ve başardık" dedi.