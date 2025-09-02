Erdoğan MYYK Toplantısına Başkanlık Edecek — 2 Eylül 2025 Gündemi

GÜNDEM / 2 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Yusuf Tekin, Suriye'de resmi ziyaretlerde bulunacak. (Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

Gazze ve Kudüs'teki Gelişmeler

İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak; ayrıca Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Kupa Gecesi etkinliğine katılacak. (Ankara/10.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 8 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

