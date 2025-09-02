Erdoğan MYYK Toplantısına Başkanlık Edecek — 2 Eylül 2025 Gündemi

GÜNDEM / 2 Eylül 2025
ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
SİYASET
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Yusuf Tekin, Suriye'de resmi ziyaretlerde bulunacak. (Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu
Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
Gazze ve Kudüs'teki Gelişmeler
İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak; ayrıca Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Kupa Gecesi etkinliğine katılacak. (Ankara/10.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Ziraat Türkiye Kupası
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 8 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)
