Erdoğan: Netanyahu ve Kabinesi Derhal Yargılanmalı, İsrail'e Caydırıcı Yaptırımlar Uygulanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekti ve İsrail yönetimine yönelik sert tedbir çağrısında bulundu. Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Genç Diplomasi Derneğince Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Tarihin Işığında Diplomasi" üst başlığı ve "Soğuk Savaş" temasıyla gerçekleştirildi.

Yaptırımlar ve yargılama talebi

Erdoğan, başta Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosunun derhal yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Uluslararası spor turnuvalarından men dahil İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır dedi ve İspanya'nın aldığı kararın göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Futbol Federasyonu Başkanının da konuyla ilgili duruşunu ortaya koyduğunu ve bunun değerlendirileceğini ifade etti.

Gazze'deki tablo ve insan dramı

Erdoğan, Gazze'de son iki yıldır dünyanın gözleri önünde hem dehşet hem de utanç verici bir soykırım yaşandığını söyleyerek, Netanyahu ve silahlı güçlerinin sivillere yönelik saldırılarını eleştirdi. Gazze'de yaşlılar, çocuklar ve kuvözdeki bebeklerin hedef alındığını, açlığın bir kitle imha silahı olarak kullanıldığını kaydetti. Sağlık görevlileri ve basın emekçilerinin can kurtarmaya çalışırken öldürüldüğünü dile getirdi.

Sayısal verilerle Erdoğan, sözde yardım dağıtım noktalarında 27 Mayıs'tan bugüne 2 bin 500'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 500'ü aşkın kişinin yaralandığını aktardı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 66 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini, yaralı sayısının ise 170 bine yaklaştığını bildirdi.

Uluslararası tepki, filoya destek ve manevi vurgu

Erdoğan, dünyanın farklı ülkelerinden vicdan sahibi aktivistlerin Sumud Filosu ile Gazze'ye yardım götürdüğünü anımsatarak, Filistin'e destek verenlere selam gönderdi ve "Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır" ifadesiyle manevi bir vurguda bulundu. Gazze'nin 365 kilometre kareye sıkıştırılmış 2,5 milyon insanın tarihin en vahşi soykırımından muzdarip olduğuna dikkat çekti.

Katar saldırısı, tanıma süreci ve küresel uyanış

Erdoğan, Katar'a düzenlenen saldırının İsrail'in asıl niyetinin anlaşılmasını sağladığını ve Gazze soykırımının küresel ölçekte bir uyanışa vesile olduğunu belirtti. Filistin'i tanıyan devlet sayısının artık 150'yi aştığını söyledi ve bu adımların gecikmiş olsa da önemli olduğunu, ancak daha erken atılamayacağına dair eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin önerileri ve ekonomik sorumluluk çağrısı

Erdoğan, Gazze'de meydana gelen yıkımın faturasının İsrail'e ödetilmesi gerektiğini, yıkımın 100 milyar doları bulduğunu ifade etti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerin diğer ülkelere örnek olması gerektiğini ve aksi takdirde kaosun Orta Doğu sınırları içinde kalmayıp tüm dünyayı etkileyebileceğini vurguladı.

Programdan notlar

Program Hafız Muhammed Esed Can'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. "Gazze-Geri Dönme Umudu", "Genç Diplomasi Derneği-Diplomacy For All, Not For The Few" ve "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diplomatik Anlayışı" konulu kısa filmler gösterildi. Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, Başkan Yardımcıları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Aziz Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da programın sponsorlarından Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak'a hediye verdi. Program, aile fotoğrafı ile sona erdi.

Erdoğan'ın mesajı net oldu: İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan iradenin eksik kalacağı ve küresel barış için artık somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.