Erdoğan-Putin Görüşmesi: İstanbul Müzakerelerinin Rolü ve Bölgesel Gündem

Erdoğan ile Putin Çin'de Görüştü: İstanbul Müzakerelerinin Rolü ve Bölgesel Gündem

Şanghay İşbirliği Zirvesi kapsamında ikili temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi alanlarda geçmişten gelen işbirliği ruhunun sürdüğü ve ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiği vurgulandı.

Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ve İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti.

Ayrıca Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini ve Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya'nın müşterek menfaatine olacağını vurguladı.

Görüşmede ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunarak kalkındırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.