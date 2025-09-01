DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

Erdoğan-Putin Görüşmesi: İstanbul Müzakerelerinin Rolü ve Bölgesel Gündem

Erdoğan, Çin'de Putin ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için Türkiye'nin çabaları ve bölgesel konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:16
Erdoğan-Putin Görüşmesi: İstanbul Müzakerelerinin Rolü ve Bölgesel Gündem

Erdoğan ile Putin Çin'de Görüştü: İstanbul Müzakerelerinin Rolü ve Bölgesel Gündem

Şanghay İşbirliği Zirvesi kapsamında ikili temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi alanlarda geçmişten gelen işbirliği ruhunun sürdüğü ve ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiği vurgulandı.

Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ve İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti.

Ayrıca Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini ve Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya'nın müşterek menfaatine olacağını vurguladı.

Görüşmede ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunarak kalkındırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şi Cinping'ten Afganistan Depremi İçin Taziye: Celalabad Yakınında 6.0 Büyüklüğünde Sarsıntı
2
Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı
3
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
4
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
5
Türkiye'den Afganistan'daki 6 Büyüklüğündeki Deprem İçin Başsağlığı
6
Putin: Türkiye'yi Güvenilir ve Kendini Kanıtlamış Bir Ortak Olarak Görüyoruz
7
Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saatte 3'ü Çocuk 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu