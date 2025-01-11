Erdoğan, Şanlıurfa'da Kardeşlik Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Kongresi'nde kardeşlik, bütünlük ve adalet mesajlarını yineleyerek muhalefeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:42
Erdoğan, Şanlıurfa'da Kardeşlik Vurgusu Yaptı

Erdoğan, Şanlıurfa'da Kardeşlik Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bölgedeki kardeşlik kazalarını tekrarladı. ‘Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik’ ifadesini kullanan Erdoğan, ayrıştırıcı yaklaşımların siyasette yer bulamadığını belirtti.

Erdoğan, Seyrantepe GAP Arena Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada, yurt dışında başörtüsü nedeniyle kızlarını okutmak zorunda kaldığını ve 'muhtar bile olamaz' manşetleriyle siyasi hayatının bitirilmek istendiğini ifade etti. Adalet ve kalkınmayı sağlama sözü verdiklerini hatırlatan Erdoğan, 'Yasakların değil, özgürlüklerin hüküm sürdüğü bir Türkiye' inşa edeceklerini vurguladı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: ‘Ayrımcılığı iliklerimize kadar teneffüs etmemize rağmen, hiç kimsenin diline, inancına, etnik kimliğine bakmadık. CHP'nin siyasetiyle nifak tohumları saçan yaklaşımlarına karşı, biz her zaman birleştirici olduk.’

Suriyeli Muhacirler ve Siyasi Eleştiriler

14-28 Mayıs seçimleri sürecinde sürdürdükleri kuşatıcı tavırları hatırlatan Erdoğan, ‘Suriyeli muhacirleri zorla göndermekle tehdit eden CHP’ye karşı biz her zaman onları koruyacağız’ dedi. 'Sırf 3-5 oy fazla almak için kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını unutmadık.' diyerek muhalefeti eleştirdi.

Erdoğan, 'Türk siyasetinde artık onların hiçbir karşılığı kalmadı' diyerek, ‘Nadan ile sohbet zordur bilene’ sözü ile muhalefetin durumunu değerlendirdi. Kendi düşüncelerinin, siyasi iradelerinin ne kadar dağılmış olduğunu belirtti.

Kardeşlik ve Bütünlük Mesajı

Konuşmasında insanları köken, inanç ve hayat tarzı üzerinden ayırmama vurgusu yapan Erdoğan, ‘Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz’ ifadesini kullandı. ‘85 milyonun tamamını aynı ortak paydada buluşturmaya çalışıyoruz ve bu hedeflere ulaşmak için çalışacağız’ dedi.

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerine de değinen Erdoğan, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: ‘Şanlıurfa'nın şanı sıradan bir unvan değil; İstiklal Beratı'dır.’

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