Erdoğan, Şanlıurfa'da Terör ve Birlik Vurgusu Yaptı

Erdoğan, Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Baas mezaliminin bitmesine sevinemeyenler, bir türlü kabullenemeseler de Suriyeli kardeşlerimizin zaferi komşuları olarak bizim de zaferimizdir" açıklamasıyla dikkat çekti. Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde, tarihi bir bağlamda konuşarak Türkiye ve Suriye arasındaki kardeşliği vurguladı.

Şanlıurfa'nın Geçmişi ve Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, "Şanlıurfa'da yüzyıl önce müstevlilere destek verenlerin Suriye'nin özgürlük hareketine karşı çıktığını biliyoruz. Halep'in sevinci Şanlıurfa'nın da sevincidir," dedi. Türkler, Araplar, Kürtler ve Türkmenlerin tek bir çınarın dalları gibi bir arada olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı verdi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, 40 yıldır bölücü örgüt üzerinden yürütülen senaryoların artık geçerli olmadığını belirterek, "Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Terör örgütü kendini tasfiye etmek zorundadır," ifadelerini kullandı. Terör ve demokrasi arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, "Gelinen noktada tercihler daralmıştır," dedi.

Şanlıurfa'ya Yapılan Yatırımlar

Cumhurbaşkanı, son 22 yılda Şanlıurfa'ya toplam 863 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı alanında yapılan yatırımların detaylarını paylaşarak, "1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bu yıl sonuna kadar tamamlayıp 2026 yılı başında hizmete alacağız," dedi.

Kongrede Siyasi İttifak Vurgusu

Erdoğan, siyasette elde edilen uzlaşmanın önemine değinerek, "Terörün bitmesine yönelik bir umut doğdu ve mutabakat sağlandı,” sözlerini kullandı. Ayrıca, bu durumun terörden nemalananları rahatsız edebileceğini ancak aziz milletin desteği ile hedefe ulaşacaklarını belirtti.

Kapalı Spor Salonunda Coşkulu Anlar

Kongre başlamadan önce, İbrahim Tatlıses, Erdoğan'ı karşılamak için sahnede "Haydi söyle" şarkısını seslendirdi. Kongreye katılan bakanlar, milletvekilleri ve partililer, Erdoğan’ın terör karşıtı ve birlik mesajlarına duygu dolu anlarla karşılık verdi.

Son olarak, Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'in birlikte "Urfalıyam ezelden" türküsünü seslendirmesi, katılımcılara coşku yaşattı.