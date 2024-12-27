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İstanbul'da Balıkçılar Boğulmak Üzere Olan Tilkiyi Kurtardı

İstanbul Beşiktaş'ta balıkçılar, denizde boğulmak üzere olan bir tilkiyi kurtararak hayata döndürdü.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:09
İstanbul'da Balıkçılar Boğulmak Üzere Olan Tilkiyi Kurtardı

Olay İstanbul Beşiktaş'ta Gerçekleşti

İstanbul'un Beşiktaş sahilinde tekne ile balık avlayan Özay Yıldız ve ekibi, gece saatlerinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir tilkiyle karşılaştı. Balıkçılar, hızlı bir şekilde harekete geçerek sudaki tilkiyi kurtarma kararı aldılar.

Tilki Sudan Çıkarıldı

Yıldız, sudaki tilkinin yüzdüğünü fark ettikten sonra, tüm dikkatleri üzerine toplayarak tilkiyi tekneye aldılar. Üşümekte olan ve titreyen tilki, güvenli bir alana yerleştirildi.

Yetkililere Bildirim Yapıldı

Kapalı alanda dinlendirilip güvence altına alınan tilki için Beşiktaş Belediyesi ekiplerine haber verildi. Balıkçılar, tekneleriyle kıyıya yanaşarak, kurtardıkları tilkiyi yetkililere teslim etti.

O Anlar Kamera ile Kaydedildi

Özay Yıldız’ın, tilkiyi denizden çıkardıktan sonraki yardım talebi, tekne içindeki arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, tilkinin sudan çıkış anı ve kuru bir alana konulması adım adım yer aldı.

Bu olay, İstanbul’da yaşanan doğa dostu bir kurtarma hikâyesi olarak hafızalarda kalacak.

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