Balıkesir'de Ambulans Kaldırıma Çarptı: 3 Yaralı, 2'si Ağır

Balıkesir Edremit'te ambulans kaldırıma çarptı; 3 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 19:18
Edremit'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit-Çanakkale kara yolunun Güre Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan bir ambulansın kaldırıma çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki kişilerden biri ambulanstan yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ambulansın aniden kontrolden çıkarıp kaldırıma çarpması ve ardından yaşanan panik anları yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

