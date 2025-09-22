Erdoğan: Şeffaf ve Rekabetçi Piyasa İçin Adımlar Sürüyor

Erdoğan, Türkiye'yi yatırımcılar için cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli piyasa adımlarına devam ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip hale getirmeye yönelik adımların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Açıklamada, ekonomik ortamın güçlendirilmesi ve yatırımcı güveninin artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğu belirtildi.

Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle dile getirdi: "Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz"

Bu açıklama, hükümetin piyasa reformlarına ve yatırımcı dostu politikaların uygulanmasına verdiği önemi öne çıkarıyor. Vurgulanan başlıca unsurlar arasında şeffaflık, rekabet ve güvenlik bulunuyor.

Açıklama, yatırımcıları çekme ve ekonomik istikrarı güçlendirme hedeflerine yönelik devam eden çabaların sinyalini veriyor.

