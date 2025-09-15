Erdoğan-Selman Görüşmesi: Gazze'de Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Vurgusu

Erdoğan, Selman ile Katar'da yaptığı görüşmede Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin kararlı çabalarını yineledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 19:36
Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi çerçevesinde yapılan görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini vurguladı ve İsrail'in yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için gayretlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan yer aldı.

