DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.470.198,47 -0,13%

Erdoğan Şi Cinping'in Onur Yemeğine Katılacak: ŞİÖ 25. Zirvesi Tiencin'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ 25. Zirvesi kapsamında Şi Cinping'in onur yemeğine katılacak; ülke gündemi, ekonomi, diplomasi ve spor programları takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 09:00
Siyaset

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. (Tiencin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi ile "Balıkçılık Sezonu Açılış Programı"na iştirak edecek. (Sinop/19.00/22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi & Finans

1- TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliklerini gençlerle buluşturmayı hedefleyerek İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda dördüncü gün etkinlikleriyle tamamlanacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasi

1- Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Çin'de düzenlenecek. (Tiencin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze konu başlığında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylaması, saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

1- Trendyol Süper Lig 4. Hafta, Gençlerbirliği-Fenerbahçe, RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor, Trabzonspor-Samsunspor ve Corendon Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla sona erecek. (Ankara/İstanbul/19.00/Trabzon/Antalya/21.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig 4. Hafta, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK, Atko Grup Pendikspor-Sivasspor, Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Serikspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlanacak. (Ankara/16.30/İstanbul/19.00/Adana/Antalya/21.30) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig 2. Hafta, Beyaz Grup'ta oynanacak Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor müsabakasıyla sona erecek. (İstanbul/17.00)

4- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 1. Hafta, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto ve Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol müsabakalarıyla tamamlanacak. (Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor arasında yapılacak final maçıyla sona erecek. (Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası 2025 sezonunun on beşinci ayağı Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Zandvoort/16.00)

