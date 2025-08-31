Erdoğan-Şi Görüşmesi: Orta Koridor ile Kuşak-Yol Uyumuna Vurgu

Erdoğan ile Şi Cinping görüşmesinde stratejik işbirliği öne çıktı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve bölgesel işbirliğini ele aldı. Görüşme, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunulan Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Görüşmede öne çıkan konular

Görüşmede ekonomik işbirliği etraflıca değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir olması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğuna dikkat çekildi ve bu alanlarda Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmalarının teşvik edilmesinin fayda sağlayacağı ifade edildi.

Erdoğan ayrıca görüşmede şunu belirtti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu..."

Taraflar, mevcut istişare ve işbirliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Stratejik ve bölgesel mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına desteğini yinelerken iki ülke ilişkilerinin stratejik boyutuna vurgu yaptı. Görüşmede ayrıca Gazze'deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ile Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar gibi bölgesel ve küresel konular da ele alındı.