Erdoğan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışına Katılacak
Gündem Özetine Ek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak.
Toplantı Ankara'da, 14.00'te gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak.
Toplantı Ankara'da, 14.00'te gerçekleştirilecek.
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi
SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri
İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin