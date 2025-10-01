Erdoğan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışına Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na Ankara'da saat 14.00'te katılacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 01:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 01:52
Erdoğan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışına Katılacak

Erdoğan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışına Katılacak

Gündem Özetine Ek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak.

Toplantı Ankara'da, 14.00'te gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da 3 Yıldır Aranan Hükümlü Yorgan Altında Yakalandı
2
Don Quixote müzikali İstanbul'da prömiyer yaptı | Zorlu PSM
3
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 20 yaşındaki Sedat P. hayatını kaybetti
4
Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı — 3 şüpheli gözaltında
5
MGK Bildirisi: Komşu Coğrafyada Teröre ve Yayılmacılığa İzin Yok
6
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
7
İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar