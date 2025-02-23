Erdoğan: Terörle Siyaset Ortak Olmaz, Tercih Ya Demokrasi Ya da Terör

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ya terör ya demokrasi' diyerek terör ve demokrasinin bir arada bulunamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:11
Erdoğan: Terörle Siyaset Ortak Olmaz, Tercih Ya Demokrasi Ya da Terör

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda dikkat çekici ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için 'ya terör ya demokrasi' diyoruz, 'ya silah ya sivil siyaset' diyoruz" şeklinde konuştu.

Demokrasi ve Terör Arasındaki Ayrım

Erdoğan’ın bu açıklamaları, toplumda terörle mücadele ve demokratik değerlerin birlikte var olmaması gerektiği mesajını net bir şekilde ortaya koydu. Terör ve demokrasi arasında bir seçim yapmanın kaçınılmaz olduğunu savunan Erdoğan, sivil siyasetin önemine de vurgu yaptı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığı sürdürme ve demokratik değerlere bağlılığını teşvik etme amacı taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Yüksekova'da Kardan Dağ Keçisi Heykeli ile Yaban Hayatı Koruma Mesajı
3
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'yı Ziyaret Edecek
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi
5
İstanbul'da Uçurtma Kayağı Keyfi: Çatalca'da Benzersiz Anlar
6
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Üç Milletvekili Partiye Katıldı
7
İstanbul'da 5 Gün Süren Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 47 Santimetreye Ulaştı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi