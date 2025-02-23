Erdoğan: Terörle Siyaset Ortak Olmaz, Tercih Ya Demokrasi Ya da Terör

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda dikkat çekici ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için 'ya terör ya demokrasi' diyoruz, 'ya silah ya sivil siyaset' diyoruz" şeklinde konuştu.

Demokrasi ve Terör Arasındaki Ayrım

Erdoğan’ın bu açıklamaları, toplumda terörle mücadele ve demokratik değerlerin birlikte var olmaması gerektiği mesajını net bir şekilde ortaya koydu. Terör ve demokrasi arasında bir seçim yapmanın kaçınılmaz olduğunu savunan Erdoğan, sivil siyasetin önemine de vurgu yaptı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığı sürdürme ve demokratik değerlere bağlılığını teşvik etme amacı taşıyor.