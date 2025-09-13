Erdoğan: 'Terörle Türkiye'yi Dizayn Etme Çabaları Boşuna' — Teşkilat Akademisi Kapanışı

Erdoğan: Terörle Türkiye'yi Dizayn Etme Çabaları Boşuna

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Kapanış Programında yaptığı konuşmada, partisinin 24 yıllık hizmet ve mücadele anlayışını vurguladı.

Kararlılık ve dava bilinci

Erdoğan, AK Parti'yi "ortak bir ideal etrafında kenetlenmiş dava hareketi" olarak nitelendirerek, 86 milyonun kaderini kendi kaderi gören bir siyasi kadro olduklarını söyledi. "Her birimiz hangi mukaddes ideallere talip olduğumuzun idrakindeyiz" diyen Erdoğan, 24 yıl boyunca milletin menfaatlerini şahsi çıkarların üzerinde tuttuklarını belirtti.

Geçirdikleri zorluklara, saldırılara ve imtihanlara rağmen yollarına kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, "Bu kutlu yolda kılavuzumuz, mihmandarımız daima milletimiz oldu. Gençler, unutmayın, milletimizle birlikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük" dedi.

Eğitim ve teşkilat vizyonu

AK Parti'yi "millete hizmet yolunda kurulmuş bir okul" olarak tanımlayan Erdoğan, partinin müfredatının doğrudan millet tarafından belirlendiğini söyledi. "Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ülkemize o kadar iyi hizmet ederiz."

Erdoğan, AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi ve çatısı altındaki Teşkilat Akademisi, Akademi Genç, Akademi Kadın, Yerel Yönetimler Akademisi, Danışman Akademisi, Yurt Dışı Akademisi, Medya Akademisi ve Siyaset Akademisi gibi yapılanmaların Türkiye Yüzyılı'nın kadrolarını yetiştirdiğini vurguladı.

Bugüne kadar 80 ilde düzenlenen eğitimlere 87 bin teşkilat mensubunun katıldığını aktaran Erdoğan, hedeflerini büyüterek kısa sürede kadın ve gençlik kollarından mahalle temsilciliklerine kadar 81 ilde 300 bin teşkilat mensubunun eğitimlere katılmasını sağlayacaklarını açıkladı.

Yeni katılımlar ve İstanbul mesajı

Partiye daha önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve aralarında 9 yeni ismin katıldığını, son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında ise Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a rozet takıldığını hatırlatan Erdoğan, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve bir belediye meclis üyesinin katılımının sevincini paylaştı.

Erdoğan, İstanbul'un üzerine çöken "hizmetsizlik bulutlarının" dağıtılması için bu yeni isimlerle omuz omuza verileceğini, "içinden geçtiği fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi ve birlik çağrısı

Bir yıl önce başlatılan ve bir devlet projesi olarak sürdürülen "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Erdoğan, süreci baltalamaya yönelik girişimlerin boşa çıkarıldığını belirtti. "İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz" diye konuştu.

Konuşmasında teröre karşı net bir uyarı yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"On yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar -açık söylüyorum- bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl-parçala-yönet oyununun tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz."

Erdoğan, bölgede "vadedilmiş topraklar hezeyanıyla" hareket edenlere karşı teröre ve yayılmacılığa yer olmadığını vurgulayarak, Türkler, Kürtler ve Arapların birlikte yaşam tecrübesine işaret etti ve milletin birlik mesajına destek çağrısı yaptı.

(Sürecek)