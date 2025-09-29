Erdoğan: TOKİ ile İlk Kez Kiralık Konut Dönemi Başlıyor

Dar gelirli ailelere yönelik uygun şartlı sosyal kiralama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ülke genelinde konut politikasında yeni bir adım atıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, uygulama TOKİ aracılığıyla hayata geçirilecek ve dar gelirli ailelere öncelik tanınacak.

"İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız"

Hükümet yetkilileri, projenin amacının uygun kiralama koşullarıyla sosyal konut stokunu genişletmek ve konut yükü altındaki haneleri rahatlatmak olduğunu belirtiyor. Uygulamanın kapsamı ve başvuru şartları ilerleyen süreçte paylaşılacak.

Yetkililer, TOKİ'nin koordinasyonunda hayata geçirilecek bu modelle kiralık konut imkanlarının artmasının hedeflendiğini, sosyal konut politikasında yeni bir dönemin başladığını vurguladı.