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Erdoğan Trabzon'da Terörle Mücadele Stratejisini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde terörle mücadele stratejilerini ve Trabzon'a olan bağlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:58
Erdoğan Trabzon'da Terörle Mücadele Stratejisini Açıkladı

Erdoğan'dan Trabzon'a Övgü ve Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, konuşmasında, "Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık." dedi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Erdoğan, Trabzon'a olan sevgisini dile getirerek, kongrenin millete ve demokrasiye hayırlar getirmesini temenni etti. Görevini devredenlere teşekkür eden Erdoğan, bayrağı devralanlara muvaffakiyetler diledi.

Trabzon'un Değeri ve Bağlılığı

Konuşmasına Trabzon'a duyduğu şükranla başlayan Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden önce şehre yaptığı ziyareti hatırlatarak, "Trabzon’un tercihi, Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonu yönünde oldu. Güveninizi boşa çıkarmadım, Trabzon'a hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini paylaştı.

Erdoğan, "Biz, bulunduğumuz görevlere millete efendilik etmeye değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Trabzon, Türkiye Yüzyılı'nın yıldızlarından biri haline gelecek." diyerek, bölgenin önemini vurguladı.

Huzur ve Refah Mesajı

Trabzon'un emanetinin ehil ellerde olduğunu belirten Erdoğan, "Liyakatli, şehrine sevdalı kadrolar Trabzon’da iş başındadır. Allah’ın izniyle Trabzon'un emanetine leke bulaştırmayacağız. Trabzon'un başını öne eğdirmeyecek, Trabzon'a mahcup olmayacağız." dedi.

Özellikle Trabzon'un tarihteki önemli şahsiyetlerine değinen Erdoğan, "Burası Yavuz Sultan Selim'in hakanlığa hazırlandığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu yerdir." diyerek, şehrin derin tarihine vurgu yaptı.

Geçmişten Geleceğe Umut

Erdoğan, "Trabzon, elini taşın altına koyanların şehridir. Mertliğiyle, ferasetiyle Trabzonluların gönlümüzde özel bir yeri var. Bu şehir, yalnızca iyi gününde değil, en zor gününde de bizim yanımızdaydı." diyerek, Trabzon'un desteğinin iktidara gelişlerinde ne kadar kritik olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, terörsüz bir Türkiye hedefinden de bahsederek, "El birliği ile mutlaka ulaşacağız. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde elde ettiğimiz başarıları sürdüreceğiz." diye konuştu.

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