Erdoğan-Trump Görüşmesi Arap Basınında Geniş Yankı

Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray görüşmesi, Arap medyasında savunma, enerji ve Gazze odağıyla geniş yankı buldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi, Arap basınında geniş yer buldu. Haberler, temasların Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebileceğini vurguladı ve özellikle savunma ile enerji konuları ön plana çıktı.

Savunma ve askeri işbirliği öne çıktı

Katar merkezli Al Jazeera, buluşmayı 'Erdoğan–Trump görüşmesinin ardından Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişme ufukları' başlığıyla duyurdu. Suudi merkezli Al Arabiya ise Erdoğan'ın Trump ile F-35 satın alımı için müzakere edeceğini aktardı. Al Jazeera ve Sky News Arabia, F-16 ve F-35 dosyalarının masada olduğunu ve Washington'un yaptırımların kaldırılmasını gündemine alabileceğini belirtti.

Enerji ve yaptırımlar tartışması

Enerji konuları da Arap medyasında geniş yer buldu. El-Quds El-Arabi ve Al Arabiya, Trump'ın Erdoğan'a Rusya'dan petrol alımını durdurmasını teşvik ettiğini ve bunun karşılığında savunma alanında kolaylık sağlanabileceğinin ima edildiğini kaydetti. BAE merkezli Sky News Arabia görüşmeyi 'Trump, Erdoğan'ı Rusya'dan artık petrol almamaya davet etti. Gazze'yi de konuştu' başlığıyla verdi.

Gazze ve Türkiye'nin arabuluculuk rolü

Gazze meselesi Arap basınının odaklandığı başlıklardan biri oldu. Kudüs merkezli kaynaklar, Trump'ın Gazze'de 'yakın bir anlaşma' beklentisini dile getirdiğini ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne işaret ettiğini aktardı. Al Jazeera görüşmeyi stratejik bir çerçevede yorumlarken, Körfez medyası enerji ve yaptırımlar boyutuna ağırlık verdi. LBC, Trump'ın Erdoğan'ın bölgesel barışa katkı sağlayabileceğine dair ifadesini öne çıkardı.

Medya yansımaları ve liderlik mesajları

Haberlere göre, Trump ve Erdoğan Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyerek askeri işbirliği ve ticari ilişkiler dahil ikili ve bölgesel konuları ele aldı. İkili, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile ilişkilerin geleceğini de görüştü. Haberde Trump'ın Türkiye ile mutabakatı 'bölgede istikrarın sağlanmasının anahtarı' olarak tanımladığı aktarıldı.

RT Arabic'in yorumu

Moskova merkezli Rusia Today'in Arapça kanalı RT Arabic görüşmeyi 'Trump: Erdoğan çetin ve kendisine güveni olan biridir ancak onu seviyorum' başlığıyla verdi. Haberde, Trump'ın görüşmede Erdoğan'a hayranlığını dile getirdiği vurgulandı.

Sonuç: Arap medyası, Erdoğan-Trump görüşmesini savunma, enerji, yaptırımlar ve Gazze başlıkları üzerinden değerlendirerek iki ülke ilişkilerinde olası bir normalleşme ve yeni işbirlikleri beklentisini öne çıkardı.

