Erdoğan: Trump'ın İkinci Döneminde Yapıcı Diyalog Hız Kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'ın ikinci dönemindeki temasların yoğunlaştığını ve kurumlar arası yapıcı diyalogun hız kazandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 01:48
Temaslar yoğunlaşıyor, kurumlar arası diyalog güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetim düzeyindeki temasların arttığına dikkat çekti. Açıklamasında, ilişkilerin canlandığını ve iletişim kanallarının güçlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı"

Erdoğan'ın sözleri, yeni dönem yönetimiyle artan temasların ve kurumlar arası iletişimin önemine işaret etti.

