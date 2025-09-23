Erdoğan: Trump'ın İkinci Döneminde Yapıcı Diyalog Hız Kazandı
Temaslar yoğunlaşıyor, kurumlar arası diyalog güçleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetim düzeyindeki temasların arttığına dikkat çekti. Açıklamasında, ilişkilerin canlandığını ve iletişim kanallarının güçlendiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı"
Erdoğan'ın sözleri, yeni dönem yönetimiyle artan temasların ve kurumlar arası iletişimin önemine işaret etti.