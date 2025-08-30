Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri 9 Yılda Daha Güçlü ve Caydırıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın kapasite ve düzenindeki ilerlemeye vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir"

Erdoğan'ın sözleri, TSK'nın organizasyonel dayanıklılığı ve operasyonel kapasitesindeki gelişmelere dikkat çekiyor. Açıklamada öne çıkan ifadeler, askeri yapının güçlenmesi ve caydırıcılığının artması yönündeki resmi değerlendirmeyi yansıtıyor.

9 sene öncesiyle kıyaslanan bu tespitler, Cumhurbaşkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin genel değerlendirmesinin merkezinde yer aldı.