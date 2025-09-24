Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya ve ABD'li Yöneticilerle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Hamdi Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle Türkevi'nde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 20:23
Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya ve ABD'li Yöneticilerle Görüştü

Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya ve ABD'li Yöneticilerle Görüştü

New York - Türkevi'nde buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle Türkevi'nde bir araya geldi.

Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde Türk-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li CEO'larla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla...

İLGİLİ HABERLER

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
2
Amasya'da Yangın: Taşova Mercimek'te Bin Balya Saman ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Muğla Köyceğiz'de Annesini Av Tüfeğiyle Öldüren Oğul Gözaltına Alındı
4
Kastamonu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
5
Uşak'ta 50 Yıllık Saat Tamircisi Ali Yılmaz 'Yılın Ahisi' Seçildi
6
Macron ve Pezeşkiyan New York'ta Görüştü: Nükleer Gündem ve Tutuklu Fransızlar
7
Tokat'ta 38. Ahilik Haftası'nda 5 Bin Kişiye Ahi Pilavı İkramı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası