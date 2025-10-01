Erdoğan: Türkiye, Gazze Duruşuyla 'Çağın Vicdan Abidesi' Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik omurgalı duruşları nedeniyle Türkiye'nin çağının vicdan abidesi olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:31
Erdoğan: Türkiye, Gazze Duruşuyla 'Çağın Vicdan Abidesi' Olacak

Erdoğan: Türkiye, Gazze Duruşuyla 'Çağın Vicdan Abidesi' Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik duruşun önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin uluslararası sorumluluklarını ön plana çıkardı.

Kritik Mesaj

"İnşallah tarih, Gazze'deki bu omurgalı duruşumuz sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni çağının vicdan abidesi olarak altın harflerle yazacaktır"

Erdoğan'ın sözleri, Türkiye'nin insani ve diplomatik yaklaşımını vurgulayan güçlü bir ifade olarak öne çıktı. Mesaj, hem iç kamuoyuna hem de uluslararası aktörlere yönelik bir duruş bildirisi niteliği taşıyor.

Vurgu ve Etki

Konuşmada öne çıkan unsur, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazze konusunda sergilediği tavrın tarihteki yerinin önemine dair yapılan vurguydu. Erdoğan, bu duruşun ülkenin itibarına ve tarihsel kaydına olumlu katkı sağlayacağına işaret etti.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
2
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı
5
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
6
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
7
Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin