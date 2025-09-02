Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna Sürecinde Örnek Oldu

Cumhurbaşkanı'ndan taraflar arası güven ve diyalog vurgusu

(Rusya-Ukrayna) Türkiye, savaşın en başından beri her iki tarafla görüşebilen, her iki tarafın da güvenini kazanmış olma özellikleriyle örnek olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinde Türkiye'nin çatışma sürecinde taraflarla kurduğu ilişkinin önemine işaret etti. Erdoğan, ülkenin taraflarla sağlanan iletişim ve karşılıklı güven sayesinde örnek bir konumda olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın açıklaması, Türkiye'nin taraflarla sürdürülen diyalog ve güven tesis etme yeteneğine dikkat çekiyor.