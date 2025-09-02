DOLAR
Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna Sürecinde Örnek Oldu

Erdoğan, Türkiye'nin savaşın başından itibaren her iki tarafla görüşebildiğini ve her iki tarafın güvenini kazandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:05
Cumhurbaşkanı'ndan taraflar arası güven ve diyalog vurgusu

(Rusya-Ukrayna) Türkiye, savaşın en başından beri her iki tarafla görüşebilen, her iki tarafın da güvenini kazanmış olma özellikleriyle örnek olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinde Türkiye'nin çatışma sürecinde taraflarla kurduğu ilişkinin önemine işaret etti. Erdoğan, ülkenin taraflarla sağlanan iletişim ve karşılıklı güven sayesinde örnek bir konumda olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın açıklaması, Türkiye'nin taraflarla sürdürülen diyalog ve güven tesis etme yeteneğine dikkat çekiyor.

