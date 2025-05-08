DOLAR
38,63 0,07%
EURO
43,49 0,48%
ALTIN
4.111,21 1,78%
BITCOIN
3.913.977,28 -4,87%

Erdoğan ve Sudani'den Terörle Mücadelede İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı toplantıda PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı ortak mücadelenin süreceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 19:16
Erdoğan ve Sudani'den Terörle Mücadelede İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Müşterek Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Irak'ın milli güvenliği için tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi unsurlara karşı müşterek mücadelenin süreceğini belirtti.

İlişkilerde İvme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen basın toplantısında, Erdoğan, geçen yıl Irak'a yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerinde önemli bir ivme sağladığını ifade etti. Sudani'nin ortaya koyduğu irade ve vizyonun bu süreçte anahtar bir rol oynadığını vurguladı.

Türkiye-Irak ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını ve geçmişten gelen derin bağların bu ilişkileri yalnızca iki devlet arasındaki temaslar olarak görmediklerini söyledi. Erdoğan, işbirliğinin her alanda geliştirilmesinin bir kardeşlik hukuku gereği olduğunu belirtti.

Güvenlik İşbirliği ve Ekonomik Potansiyel

Görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadele işbirliğine vurgu yapan Erdoğan, Irak ile ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştığını ancak potansiyelin daha da fazla olduğunu söyledi. Kalkınma Yolu Projesi ile Irak ve bölgenin istikrarına katkı sağlamak için adımlar atacaklarını aktardı.

Bölgesel İstikrar ve İnsani Yardım

Erdoğan, Irak'ın Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmenin bölge istikrarı açısından önemli olduğuna inandığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırgan politikalarıyla ilgili de endişelerini dile getiren Erdoğan, bölgedeki insani krizlerin çözülmesi için uluslararası baskının artması gerektiğini vurguladı.

Pakistan'a Başsağlığı

Erdoğan, genel basın toplantısında Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim ve Cammu Keşmir’deki saldırılar konusunda da duyduğu endişeyi dile getirerek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Son olarak, Irak Türkmenlerinin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki hassasiyeti için Sudani'ye teşekkür eden Erdoğan, Türkiye-Irak kardeşliğinin sürekli olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin (solda)...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin (solda) baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin (solda)...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin (solda) baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar Olayı
2
Muş'tan Ankara'ya Ambulans Uçakla 7 Aylık Bebek Sevk Edildi
3
Bitlis'te Dağa Giden Kadın Ölü Bulundu
4
DTCF'de 'İngiltere ve Ermeni Propaganda Faaliyetleri' Konferansı Gerçekleştirildi
5
SOLOTÜRK'ün Elazığ Gösteri Uçuşu Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edildi
6
Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi Tanıtıldı
7
Kağıthane'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye