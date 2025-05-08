Erdoğan ve Sudani'den Terörle Mücadelede İşbirliği Vurgusu

Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Müşterek Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ve Irak'ın milli güvenliği için tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi unsurlara karşı müşterek mücadelenin süreceğini belirtti.

İlişkilerde İvme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen basın toplantısında, Erdoğan, geçen yıl Irak'a yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerinde önemli bir ivme sağladığını ifade etti. Sudani'nin ortaya koyduğu irade ve vizyonun bu süreçte anahtar bir rol oynadığını vurguladı.

Türkiye-Irak ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını ve geçmişten gelen derin bağların bu ilişkileri yalnızca iki devlet arasındaki temaslar olarak görmediklerini söyledi. Erdoğan, işbirliğinin her alanda geliştirilmesinin bir kardeşlik hukuku gereği olduğunu belirtti.

Güvenlik İşbirliği ve Ekonomik Potansiyel

Görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadele işbirliğine vurgu yapan Erdoğan, Irak ile ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştığını ancak potansiyelin daha da fazla olduğunu söyledi. Kalkınma Yolu Projesi ile Irak ve bölgenin istikrarına katkı sağlamak için adımlar atacaklarını aktardı.

Bölgesel İstikrar ve İnsani Yardım

Erdoğan, Irak'ın Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmenin bölge istikrarı açısından önemli olduğuna inandığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırgan politikalarıyla ilgili de endişelerini dile getiren Erdoğan, bölgedeki insani krizlerin çözülmesi için uluslararası baskının artması gerektiğini vurguladı.

Pakistan'a Başsağlığı

Erdoğan, genel basın toplantısında Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim ve Cammu Keşmir’deki saldırılar konusunda da duyduğu endişeyi dile getirerek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Son olarak, Irak Türkmenlerinin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki hassasiyeti için Sudani'ye teşekkür eden Erdoğan, Türkiye-Irak kardeşliğinin sürekli olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin (solda) baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin (solda) baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.