Erdoğan Washington'dan Ayrıldı: Beyaz Saray'da Trump ile Görüşme

Erdoğan Washington'dan Ayrıldı: Beyaz Saray'da Trump ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul temaslarını tamamlayarak konakladığı Blair House'tan ayrıldı ve Washington'da resmî törenle karşılanmak üzere Beyaz Saray'a geçti.

Oval Ofis Görüşmesi ve Protokol

Erdoğan, Beyaz Saray'da karşılamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile makam aracından inerken tokalaşıp gazetecileri selamladı. Ardından baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti ve burada Beyaz Saray Anı Defteri'ni imzaladı.

Görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından kapıda bir süre sohbet eden Trump, Erdoğan'ı uğurlarken el salladı. Basın mensuplarının görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Harika bir görüşmeydi." yanıtını verdi.

Erdoğan'ın görüşmesine; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Blair House Ziyareti ve Uğurlama

Görüşme sonrasında Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Blair House çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve Blair House anı defterini imzaladı.

Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TRK' uçağıyla Washington'dan ayrıldı. Erdoğan'ı Joint Base Andrews Havalimanı'ndan Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.