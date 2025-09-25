Erdoğan Washington'dan Ayrıldı: Beyaz Saray'da Trump ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurul temasları sonrası Beyaz Saray'da Trump ile görüşüp Blair House'u ziyaret ederek 'TRK' uçağıyla Washington'dan ayrıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:18
Erdoğan Washington'dan Ayrıldı: Beyaz Saray'da Trump ile Görüşme

Erdoğan Washington'dan Ayrıldı: Beyaz Saray'da Trump ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul temaslarını tamamlayarak konakladığı Blair House'tan ayrıldı ve Washington'da resmî törenle karşılanmak üzere Beyaz Saray'a geçti.

Oval Ofis Görüşmesi ve Protokol

Erdoğan, Beyaz Saray'da karşılamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile makam aracından inerken tokalaşıp gazetecileri selamladı. Ardından baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti ve burada Beyaz Saray Anı Defteri'ni imzaladı.

Görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından kapıda bir süre sohbet eden Trump, Erdoğan'ı uğurlarken el salladı. Basın mensuplarının görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Harika bir görüşmeydi." yanıtını verdi.

Erdoğan'ın görüşmesine; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Blair House Ziyareti ve Uğurlama

Görüşme sonrasında Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Blair House çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve Blair House anı defterini imzaladı.

Temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TRK' uçağıyla Washington'dan ayrıldı. Erdoğan'ı Joint Base Andrews Havalimanı'ndan Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Panelvanın Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü 10 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
2
Gündem Özeti — 26 Eylül 2025: TBMM, Sempozyum ve BM 80. Genel Kurulu
3
Ankara'da 'Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' Paneli
4
Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğim
5
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu, Gazze Vurgusu ve Yoğun Diplomasi Trafiği
6
Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
7
Trump: Netanyahu ile görüştüm — Batı Şeria ilhakına izin vermeyeceğim

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim