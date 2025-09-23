Erdoğan: Yapay Zeka İnsanlığın Lehine Kullanılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın yeni bir tahakküm aracı değil, insanlığın lehine olacak şekilde kullanılmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:12
Erdoğan: Yapay Zeka İnsanlığın Lehine Kullanılmalı

Erdoğan: Yapay Zeka İnsanlığın Lehine Kullanılmalı

Teknoloji etik ve insan yararı odağıyla ele alınmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka teknolojilerinin kullanımına ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Erdoğan, bu teknolojilerin toplumsal ve insani fayda gözetilerek yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yapay zeka teknolojileri yeni bir tahakküm aracı olarak değil insanlığın lehine kullanılmalıdır"

Erdoğan'ın sözleri, yapay zekanın getirdiği fırsatların yanı sıra risklerine karşı da tedbir alınması gerektiğini öne çıkarıyor. Lider, teknolojinin insan merkezli ve etik ilkeler çerçevesinde şekillendirilmesinin önemini vurguladı.

Bu açıklama, yapay zekanın gelişimi sürecinde insan hakları, şeffaflık ve sorumluluk gibi temel prensiplerin korunmasının altını çiziyor.

