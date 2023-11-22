Ereğli’de Fırtına ve Sel Felaketi: Türk Gemisi Battı, İlçe Afet Bölgesi İlan Edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü meydana gelen fırtına ve sel felaketi, hem denizde hem de karada büyük hasara yol açtı. Fırtınanın etkisiyle batan Kafkametler isimli Türk gemisinden 11 kişi kayboldu. İlçede sel suları işyerlerini bastı, yolları kapattı. Yaşanan afet sonrası Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi.

TÜRK GEMİSİNDEN HABER ALINAMIYOR

Kuvvetli fırtına ve yağışın ardından Ereğli açıklarında batan Kafkametler adlı Türk gemisinden 11 mürettebatın akıbeti henüz belli değil. Havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ederken, aileler umutla bekliyor. Geminin son görüntüleri ise Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Cahit İstikbal tarafından paylaşıldı. Görüntülerde geminin iç limana girmeye çalışırken battığı görülüyor.

İLÇEDE SEL VE HASAR

Yağışla birlikte oluşan sel suları ilçedeki birçok işyerine girerek maddi zarara sebep oldu. İlçenin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilçenin afet bölgesi ilan edildiğini ve kararın imzalandığını doğruladı. İçişleri Bakanlığı’nın afet bölgesi ilanına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. İlçede yaşayan vatandaşlar ise selin verdiği zararları gidermeye çalışıyor.