Erenler Belediyesi'nde Memurlara Sosyal Denge Tazminatı %100 Ödenecek

Erenler Belediyesi Ocak Ayı Meclisinde Önemli Kararlar

Erenler Belediyesi, Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında bir araya geldi. Belediye Başkanı Şenol Dinç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki altyapı ve personel haklarına ilişkin gündem maddeleri ele alındı.

Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

2026 yılının ilk toplantısında görüşülen 8 gündem maddesi karara bağlandı. Başkan Dinç, ilçedeki ulaşım yatırımları kapsamında sanayi tesislerinin yoğunlukta olduğu Kozluk Caddesi ile Yazılı ve Kayalarmemduhiye mahallelerindeki asfalt yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Toplantıda ayrıca, Tepe Mahallesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan kapsamlı asfalt çalışmaları hakkında bilgi verildi. Başkan Dinç, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Memurlara Sosyal Denge Tazminatı %100 Sürdürülüyor

Mecliste gündeme gelen bir diğer konu ise belediye bünyesinde görev yapan memurları ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi oldu. Sözleşmenin yenilendiğini duyuran Dinç, memurlara ödenen sosyal denge tazminatının %100 oranında verilmeye devam edileceğini açıkladı.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin oylanarak karara bağlanmasının ardından sona erdi.

ERENLER BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL DİNÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.