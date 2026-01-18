Ergan Dağı'nda Snowboard Cross Avrupa Kupası Erzincan'da Nefes Kesti
Erzincan’da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi, Snowboard Cross Avrupa Kupası'na ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyon, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
800 metrelik pistte gerçekleştirilen yarışlar, erkekler ve kadınlar kategorilerinde iki gün boyunca devam etti. Organizasyon, dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada düzenlenen uluslararası organizasyonla bu çalışmaların karşılığını almış olduk," dedi.
Dereceye giren sporcular
Big Final - Erkekler
Cameron Turner (Avustralya)
Matteo Rezzoli (İtalya)
Max Holmlund (İsveç)
Federico Podda (İtalya)
Big Final - Kadınlar
Rosa Colella (İsviçre)
Maya Billingham (Avustralya)
Lyse Laine (Fransa)
Nuria Gubser (İsviçre)
Snowboard - Boardercross Erkekler
Max Holmlund (İsveç)
David Erhard (Avusturya)
Niclas Ebner (Almanya)
Matteo Rezzoli (İtalya)
Snowboard - Boardercross Kadınlar
Anna-Maria Galler (Avusturya)
Rosa Colella (İsviçre)
Candice Beneton (Fransa)
Maya Billingham (Avustralya)
