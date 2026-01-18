Ergan Dağı'nda Snowboard Cross Avrupa Kupası Erzincan'da Nefes Kesti

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi, Snowboard Cross Avrupa Kupası'na ev sahipliği yaptı; 800 metrelik pistte iki gün süren yarışlarda Avrupa'dan sporcular kıyasıya yarıştı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:15
Erzincan’da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi, Snowboard Cross Avrupa Kupası'na ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyon, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

800 metrelik pistte gerçekleştirilen yarışlar, erkekler ve kadınlar kategorilerinde iki gün boyunca devam etti. Organizasyon, dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada düzenlenen uluslararası organizasyonla bu çalışmaların karşılığını almış olduk," dedi.

Dereceye giren sporcular

Big Final - Erkekler

Cameron Turner (Avustralya)

Matteo Rezzoli (İtalya)

Max Holmlund (İsveç)

Federico Podda (İtalya)

Big Final - Kadınlar

Rosa Colella (İsviçre)

Maya Billingham (Avustralya)

Lyse Laine (Fransa)

Nuria Gubser (İsviçre)

Snowboard - Boardercross Erkekler

Max Holmlund (İsveç)

David Erhard (Avusturya)

Niclas Ebner (Almanya)

Matteo Rezzoli (İtalya)

Snowboard - Boardercross Kadınlar

Anna-Maria Galler (Avusturya)

Rosa Colella (İsviçre)

Candice Beneton (Fransa)

Maya Billingham (Avustralya)

