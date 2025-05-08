Erhan Adem'den Yaş Çay Taban Fiyatı Açıklaması: 36 Lira Olmalı

Erhan Adem'den Rize'de Yaş Çay Taban Fiyatı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Rize'deki basın toplantısında yaş çay taban alım fiyatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda maliyetlerin aşırı arttığını vurguladı.

Fiyat Belirleme Süreci

Adem, yaş çay fiyatını belirlerken sendikalar ve ziraat odaları ile iş birliği içinde hareket ettiklerini belirtti. Üreticilerin beklentilerini dikkate alarak yaptıkları görüşmeler sonucunda yaş çayın 32 lira artı 4 lira destekleme ile toplamda 36 lira olması gerektiğini ifade etti.

Üreticilere Destek Çağrısı

Üreticilerin geçen yıl yaşadığı zorluklara dikkat çeken Adem, "Bu ücreti çay çiftçisine verin ve mutlu edin. Çünkü geçen sene gerçekten çok mağdur oldular. Borçları ödemede büyük sıkıntılar yaşadıklarını biliyorum" dedi. Adem, çiftçilerin bu sene bir nebze de olsa rahatlama yaşaması gerektiğini belirtti.

Toplantıya Katılım

Toplantıya CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve birçok partili katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Rize'de yaş çay taban alım fiyatına yönelik beklentilerini kamuoyu ile paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Rize'de yaş çay taban alım fiyatına yönelik beklentilerini kamuoyu ile paylaştı.