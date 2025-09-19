Erhan Afyoncu: Siloam Kitabesi 'su kanalı' — Netanyahu'nun Açıklamalarına Yanıt

MSÜ Rektörü Afyoncu, TEKNOFEST ziyaretinde kitabeyi değerlendirdi

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından gündeme getirilen Siloam Kitabesi açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afyoncu, söz konusu değerlendirmeyi TEKNOFEST kapsamındaki ziyaret sırasında yaptı.

Afyoncu, kitabeyi tanımlarken, "Bu bir su kanalı kitabesi. Roma'da, Mısır'da ve Çin'de bunun gibi binlerce var ama Yahudilerle ilgili en eski kitabelerden birisi olduğundan onlar için önemli." ifadesini kullandı. Afyoncu, Netanyahu'nun sözlerini "Onlar Kudüs'te hak iddia etmek için söylüyorlar" diyerek yorumladı ve "Kudüs'te en fazla hakim olan millet 800 yılla Türklerdir" şeklinde görüşünü yineledi.

Afyoncu, ziyaret ettiği organizasyonu da değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'teki Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) standında geliştirilen gıda, tarım ve hayvancılık teknolojilerini incelediğini belirtti. Gençlerin üretkenliğini vurgulayarak, TEKNOFEST'in en önemli özelliğinin "üreten bir gençlik geliyor olması" olduğunu söyledi.

Kitabenin tarihsel içeriğine ilişkin Afyoncu, kitabeyi şöyle özetledi: "Kitabe, milattan önce 8. yüzyılda Şiloah denilen bir su kanalının hikayesidir. Bu, 19. yüzyılda bulunduğu zaman 1982'de Müzeyi Hümayun'a, bugün Arkeoloji Müzeleri'ne gelmiş bir kitabedir. Kitabede, Yahudi Kralı'nın o bölgede Asurlar'ın kuşatmasına karşı bir su kanalı inşa etmesiyle ilgili bilgiler var. Fakat eski ayette geçen bu hadisenin kitabeyle birebir örtüşüp örtüşmediği tartışılıyor. Kimisi onu hadiseye bağlıyor, kimisi bağlamıyor."

Afyoncu, kitabın İsrailli yetkililerce defalarca Türk yetkililerden istendiğini ancak taleplerin karşılık bulmadığını söyledi. Ayrıca, Kudüs'ün 1882'de Osmanlı toprağı olduğunu, obje ve eserlerin o dönemde imparatorluğun merkezine taşındığını belirterek bu işlemi "İngiltere'nin gelip Orta Doğu'dan obje alıp götürmesi gibi değil" diye nitelendirdi. Kitabenin günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunduğunu, sergilenip sergilenmediğini müzeye sormak gerektiğini kaydetti.

Afyoncu son olarak, kitabeyi kutsal bir metin olarak görmediğini vurguladı: "Bu bir su kanalı kitabesi. Roma'da, Mısır'da ve Çin'de bunun gibi binlerce var ama Yahudilerle ilgili en eski kitabelerden birisi olduğundan onlar için önemli. Onlar Kudüs'te hak iddia etmek için söylüyorlar ama tekrarlıyorum Kudüs'te en fazla hakim olan millet 800 yılla Türklerdir."

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti. Afyoncu, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) standında gıda, tarım ve hayvancılık alanında geliştirilen teknolojileri inceledi.