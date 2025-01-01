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Eriha'da İsrailli Saldırganların Darbesi: 1 Yaralı

Batı Şeria'da İsrailli saldırganlar Eriha'da bir Filistinliyi darbederek yaraladı. Olayla ilgili detaylar ve tepkiler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 02:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 02:25
Eriha'da İsrailli Saldırganların Darbesi: 1 Yaralı

İsrailli Saldırganlar Eriha'da Baskın Düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistin topraklarına yönelik düzenlenen bir saldırıda, bir kişi ağır yaralandı. Olay Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından duyuruldu.

Olayın Detayları

BEYDER Başkanı Hasan Melihat, yazılı bir açıklama yaparak İsrailli grupların Eriha'nın kuzeybatısında bulunan Arab el-Melihat topluluğu'na baskın düzenlediğini aktardı. Melihat, saldırganların İbrahim Ali Melihat'ın evine zorla girdiğini, evi taşladığını ve Filistinliyi darbettiğini ifade etti.

Darbın sonucunda, Filistinlinin vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığını belirten Melihat, göz yaşartıcı gaz kullanımının da saldırının bir parçası olduğunu vurguladı. Yaralı şahıs, acil tedavi için Eriha Hastanesi'ne sevk edildi.

Tepkiler ve Sonuç

Bu olay, Batı Şeria'daki gerginliğin artmasına neden olurken, uluslararası toplumdan da tepkilerin yükselmesi bekleniyor. Saldırının zulme ve insan hakları ihlallerine örnek teşkil ettiği düşünülüyor.

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