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Eriyen Buzullar, Su Güvenliğini Tehdit Ediyor

Eriyen buzullar, 2 milyardan fazla insan için su güvenliği tehdit ediyor. Uluslararası Buzulların Korunması Yılı başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:58
Eriyen Buzullar, Su Güvenliğini Tehdit Ediyor

Eriyen Buzulların Tehditleri

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, eriyen buz ve buzul akıntılarının milyonlarca insan için uzun vadeli su güvenliğini tehdit ettiğini duyurdu. WMO ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından bugün başlatılan "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı" girişimi, bu konuda küresel farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Buzulların Korunmasının Önemi

Açıklamalara göre, bu yıl boyunca birçok etkinlik düzenlenerek, buzul erimesinin hızlanması gibi acil zorluklara dikkat çekilecektir. Dünya çapında 275 binden fazla buzul, yaklaşık 700 bin kilometrekarelik alan kaplayarak, küresel tatlı suyun %70'ini depolamaktadır. Ancak iklim değişikliği nedeniyle buzul oluşumları hızla geri çekilmektedir.

Uluslararası Çabalar ve İlerleme

Bu yıl, UNESCO ve WMO, 75'ten fazla uluslararası kuruluş ve 35 ülke ile iş birliği yaparak, veri toplama ve analizini geliştirecek, buzullarla ilgili tehlikeler için erken uyarı sistemleri kuracak ve buzul bağımlı bölgelerde sürdürülebilir su kaynakları yönetimini teşvik edecektir.

Gençlerin Rolü

Ayrıca hükümetler, bilimsel kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına bu küresel çabaya katılmaları çağrısında bulunuluyor. Celeste Saulo, bu uluslararası yılın bir uyarı çağrısı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti ve 2023'te buzul kaybının en yüksek seviyeye ulaştığını hatırlattı.

WMO'nun genel merkezinde düzenlenen tanıtım etkinlikleri, buzul koruma çabalarının ve iklim eyleminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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