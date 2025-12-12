DOLAR
Erkan Aydın Namık Kemal'de: 'Osmangazi ve Bursa'ya 7/24 Hizmet'

Başkan Erkan Aydın, Namık Kemal Mahallesi buluşmasında 7/24 hizmet vurgusu yaptı; projeler, açılışlar ve mahalle talepleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:40
Mahalle buluşmasında talepler ve projeler masaya yatırıldı

Osmangazi İlçesi'nde bulunan 136 mahalle ile sürdürülen buluşmalar kapsamında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yeni durağı Namık Kemal Mahallesi oldu. Namık Kemal Hizmet Binası'nda düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleri taleplerini doğrudan iletti.

Programa; CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Tolga Kornoşor, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda vatandaşlar mahallelerine yönelik beklenti ve taleplerini paylaştı; Başkan Aydın ise konuların en kısa sürede değerlendirilip çözüme kavuşturulacağını taahhüt etti.

Erkan Aydın yaptığı konuşmada, 'Muhtarlarımız yaptıkları işin doğası gereği hizmet talep ediyor, bu çok normal. Onlara hizmet etmenin yolu da yerel yönetimlerden geçiyor. Namık Kemal Mahalle Muhtarımız, yapılan hizmetlerden dolayı bize teşekkür etti. Bu memnuniyet, bizim çalışma azmimizi ve isteğimizi artırıyor,' dedi.

Aydın sözlerine şu verileri de ekledi: 'Elimizdeki imkanları en doğru şekilde kullanarak Osmangazi'de yaşayan yaklaşık 1 milyona yakın vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 3 bine yakın personelimizle sahadayız. Göreve başlayalı yaklaşık 2 yıla yakın bir süre oldu. Bugüne kadar 35 açılış ve temel atma gerçekleştirdik; bu da yaklaşık 18 günde bir hizmet demek. Şu anda 11 tane daha açılış ve temel atma programımız var. Onları da Genel Başkanımızla birlikte açmayı arzu ediyoruz.'

Başkan Aydın, büyük abartılı işler yerine herkese dokunan hizmetlere öncelik verdiklerini belirterek, 'Şu ana kadar kreşlerde 5 sayısına ulaştık, 4 tanesinin daha temelini atıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı 10'a çıkaracağız. Demirtaş'ta pazar yeri ihalesi tamamlandı, yakında onun da temelini atacağız. Sağlık ocaklarımızın yapımı bitti, yeni sağlık ocaklarımızın da temelini atmaya devam ediyoruz. Kültür merkezi, öğrenci yurdu derken Osmangazi ve Bursa'mıza 7/24 hizmet çabası içindeyiz. Tüm bu hizmetleri muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Bugün de 46'ncı mahalle buluşmamızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik,' ifadelerini kullandı.

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Necmettin Geniş ise, 'Başkanımız Erkan Aydın'ın “Bursa'nın Kalbi Osmangazi” sloganını gerçekten çok doğru buluyorum. Biz yaklaşık iki yıldır birlikte hizmet ediyoruz. Özellikle muhtarlar için kurulan sistemden çok memnunuz. Artık belediyeye gidip gelmek zorunda kalmıyoruz. İstek ve taleplerimizi sisteme yazıyoruz ve anında geri dönüş alıyoruz. Osmangazi Belediyesi'ndeki müdürlerimiz de her zaman işin başında. Mahallelerimiz için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Başkanımıza mahallemize yaptığı hizmetler ve ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum,' dedi.

Namık Kemal Mahallesi sakinleri de ziyaretten memnuniyetlerini belirterek Başkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

