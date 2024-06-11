Erken emeklilikte yeni kapı aralandı! O miktarı ödeyen erken emeklilik biletini kapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emekli olmak isteyenlere yönelik düğmeye bastı. Emeklilik döneminde prim borcuyla karşı karşıya kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla SGK, tek ödeme seçeneğiyle herkese emeklilik imkanı açacak.

Çalışma hayatı boyunca ikramiye ödemesi ile emekli olma hakkına sahip olan ancak birçok nedenden dolayı sürecini tamamlayamayanlar için Türkiye'de sosyal güvenlik kurumundan bir güzel haber daha geliyor. SGK, birikmiş prim yükümlülüklerini tek seferde ödeyerek emekliliğe erişme olanağı sağlar.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN PRİM GÜN SAYISI FARKLIDIR

SSK çalışanlarının 5 bin ile 5 bin 975 arası ikramiye gününü tamamlaması yeterli, Bağ-Kur öğrencileri ve memurlar için kadınların 7 bin 200 ikramiye gününü tamamlaması yeterli, erkekler için ise 9 bin ikramiye gününü tamamlaması yeterli. Bu aşamayı tamamlayamayanlar için SSK'lılarda 3 bin 600 gün, Bağ-Kur'lularda ise 5 bin 400 gün gibi kısmi bir ihtimal bulunuyor. Ancak burada belirtilen yaşa saygı göstermek gerekir.





ŞARTLARI SAĞLAYANA TOPLU ÖDEME OLANAĞI

Bazı sigortalılar emeklilik koşullarını tamamlayamıyor. Emeklilik katkı paylarını borç alarak veya çalışarak tamamlayamayanlar da toplu ödeme alma seçeneğine sahiptir. Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuran kişiler birikmiş primlerini toplu olarak geri alma fırsatından yararlanabiliyor. Ölüm halinde bu imkan hak sahibinin yakınlarına tanınır. Bu konuyla ilgili sık sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz;

TOPLU PARA İADESİ İLE NASIL EMEKLİ OLUNABİLİR?

SSK ve Bağ-Kur'dan yararlananların toplu para alabilmeleri için sigortalı olmamaları veya kendi işini yürütmemeleri gerekiyor. Ayrıca emekli maaşı da ödenmiyor.

EMEKLİ OLAMAYANLAR PRİMLERİNİ GERİ ALABİLİR Mİ?

Emeklilik sigortasını gerektiği gibi ödemek için yeterli günü bulunmayanlar, sosyal sigorta merkezine veya İl Yönetim Kuruluna belge gönderilmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere ödenen tutarın iadesini alabilirler.

HANGİ PRİMLER GERİ VERİLİR?

4A yani SSK'lılara 2008 öncesinde işçi ve işveren primleri ödeniyordu, 2008'den sonra da sadece iade primleri ödeniyordu.

4B üyelerine yani Bağ-Kur öğrencilerine ödemiş oldukları sigorta primlerinin tamamı tarih fark etmeksizin iade edilir.

Bu primlere yalnızca maluliyet, yaşlılık ile ölüm sigortaları dahildir.

Sigortalının her türlü hizmet borcu ve isteğe bağlı primler de ölüm ve yaşlılık sermayesine dahildir. Kısa vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası sektörlerinde sigorta primleri sermaye olarak ödenmemektedir.

ÖDEMEYİN TAMAMINI ALANLAR, BU PRİMLERİ SONRAKİ İHTİYAÇ DURUMUNDA EMEKLİLİKTE KULLANABİLİR Mİ?

5510 sayılı Kanuna göre yardımları toplu ödeme yoluyla kesilenler ile bu Kanuna göre malullük, yaşlılık ile ölüm sigortası primleri geri talep edilenlerden, yazılı talepte bulunmaları halinde; götürü tazminatın alındığı tarihten yazılı talep tarihine kadar geçen yıllar için her yıl götürü tazminat alma hakkına sahiptirler. Güncellenen tutarı ay sonunda etkili bir indirim faktörüyle ödedikleri takdirde bu avantajlar geri kazanılacaktır.