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Erkılınç: İnternet Haber Siteleri 2024'te 1 Milyar Lira Gelir Elde Etti

BİK Genel Müdürü Erkılınç, Tekirdağ'da yaptığı açıklamada, internet haber sitelerinin 2024'ün 9 ayında 1 milyar lira gelir elde ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 17:24
Erkılınç: İnternet Haber Siteleri 2024'te 1 Milyar Lira Gelir Elde Etti

BİK Genel Müdürü Erkılınç, Tekirdağ'da Gazetecilerle Buluştu

Bası İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Tekirdağ'da yerel gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, 2024'ün 9 ayında internet haber sitelerinin 1 milyar lira gelir elde ettiği bildirildi.

Basın Kanunu Değişiklikleri ve Etkileri

Erkılınç, Basın Kanunu'nda 2022'de gerçekleştirilen değişikliğin ardından internet haber sitelerinin süreli yayın olarak kabul edilmeye başladığını belirtti. Bu değişikliğin yarattığı tartışmaların sektörde ciddi zaman ve maddi kayıplara neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, toplantıda, kurumun gazete sahipleriyle yaptığı yüz yüze görüşmelerin olumsuz rüzgarı tersine çevirdiğinin altını çizdi.

İlan ve Reklam Projeleri

Erkılınç, "O dönem, Kurumumu ve şahsımı hedef alanların aslında en büyük zararını basına verdiklerini umuyorum. Bugün internet haber sitelerimiz, 1 milyar liranın üzerinde gelir elde etti ve bu sektörde çalışan gazeteciler haklarına kavuştu," dedi. Ayrıca, resmi ilan yayımlama hakkına sahip gazetelerin internet geçişlerinin kazanılmış hak olduğunu vurguladı.

Nitelikli Yayıncılığın Önemi

Toplantıda, nitelikli yayıncılığın önemine değinen Erkılınç, "Nitelikli gazeteler ile yola devam etmek zorundayız. Diğerlerinin tutulması neredeyse imkansız," diye ifade etti. Ayrıca, basılı gazetelerin karşılaştığı sorunlar üzerinde yoğunlaşacaklarını ve bazı sert idari uygulamalardan kaçınmadıklarını belirtti.

Yerel Gazetelerin Beklentileri

Erkılınç, yerel gazetelere resmi ilan verilmesinin devlet politikası olduğunu belirtti. Ancak, son iki yılda yaşanan %100 oranındaki zamların ilan adetlerinde azalmaya neden olduğunu da sözlerine ekledi. Bu durumun, yerel gazetelerin ekonomik açıdan zor durumda kalmasına sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Gazetecilerin Geleceği

Erkılınç, meslek örgütlerinin gazetecilerin haklarını korumaktan imtina ettiğini belirterek, resmi ilanlara dair yangının büyümeden önlenmesi için tüm paydaşları sorumluluk almaya davet etti.

Toplantının ardından gazetecilerin gündeme dair görüşleri alındı. Erkılınç, 20 Kasım'da İzmir, 21 Kasım'da ise Bursa'da yapılacak bölge toplantılarına katılacağını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da...

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yayımlanan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da...

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yayımlanan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

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