Ermenek Devlet Hastanesine Skopi ve Göz Muayene Ünitesiyle Tıbbi Cihaz Takviyesi

Ermenek Devlet Hastanesine Tıbbi Cihaz Takviyesi

Skopi cihazı ve göz muayene ünitesi hizmete alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen yeni cihazlar, Ermenek Devlet Hastanesinde hizmete alındı. Hastaneye gönderilen ekipmanlarla birlikte sağlık hizmetlerinde kapasite ve kalite artışı hedefleniyor.

Skopi cihazı özellikle ortopedi, genel cerrahi ve acil müdahalelerde görüntüleme ihtiyacını karşılayarak doktorlara önemli kolaylık sağlayacak. Bu sayede tanı ve müdahale süreçlerinin daha hızlı ve güvenli ilerlemesi bekleniyor.

Göz muayene ünitesi ise göz hastalıklarının teşhis ve takibinde daha detaylı ve hassas inceleme imkanı sunacak. Bölge halkının görme sağlığı hizmetlerine erişimi bu yatırımla güçlenmiş olacak.

Hizmete alınan cihazlar hakkında bilgi veren Ermenek Devlet Hastanesi Başhekimi Rıdvan Tunç, cihazların devreye girmesiyle hasta memnuniyeti ve hizmete erişimin artacağını belirtti ve temin sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

