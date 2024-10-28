Ermenek Maden Faciasının 10. Yılı: 18 İşçi Anıldı

Ermenek Madencileri Unutulmadı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, 28 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 18 işçi, kazanın 10. yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Mezarlık Ziyareti

Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ve Güneyyurt beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, hayatını kaybeden işçilerin mezarlarını ziyaret etti. Törende, işçilerin mezarları başında Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kaymakam Erdoğan, madenci yakınlarına başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı.

Ailelerin Duyguları

Faciada yaşamını yitiren Tezcan Gökçe’nin abisi Osman Gökçe, AA muhabirine verdiği demeçte, kardeşinin kaybının acısının zamanla hafiflemediğini belirtti. Kaza anında şehir dışında çalıştığını ve aldığı haberle büyük bir yıkım yaşadığını ifade eden Gökçe, "Maden ocağında patlama oldu, diye telefon geldi. ‘Eyvah bizim ocağımıza ateş düştü.’ dedim. Hemen kardeşimi aradım ama cevap alamadım. Diğer kardeşim, ‘Tezcan’ın çalıştığı ocakta patlama oldu, biz de oraya gidiyoruz.’ dedi. Ortada büyük bir kaos vardı. 26. günde kardeşimi buldular. O günden beridir evin tadı tuzu yok." şeklinde konuştu.

Facianın Sebepleri

Ermenek’te 2014 yılında, 34 işçinin çalıştığı özel bir linyit kömürü madeninde meydana gelen su baskınında 16 işçi kurtulmayı başarırken, 18 işçi ise ocakta mahsur kalmış ve hayatlarını kaybetmişti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağındaki su baskını sonucu hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 10'uncu yılında mezarları başında anıldı. Maden kazasında hayatını kaybeden Tezcan Gökçe'nin abisi Osman Gökçe, kardeşinin mezarını ziyaret ederek dua etti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağındaki su baskını sonucu hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 10'uncu yılında mezarları başında anıldı. Maden kazasında hayatını kaybeden Tezcan Gökçe'nin abisi Osman Gökçe, kardeşinin mezarını ziyaret ederek dua etti.